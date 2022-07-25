Рязанец рассказал о следившем за ним мужчине

Преследователь шел за ним и его девушкой от автовокзала до дома.

Рязанец рассказал о преследователе. Пост появился в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам мужчины, он шел домой с девушкой в воскресенье, 24 июля, около 22:20, недалеко от автовокзала.

Преследовавший зашел вместе с ними сперва в подъезд, а затем в лифт. «Когда мы нажали, на какой нам этаж, он ничего не нажал. Меня это напрягло». В рассказе пользователь уточнил, что преследователь вышел на одном с ними этаже.

В этот момент мужчина остановился и резко обернулся. «Он растерялся, смотрел испуганно на нас и начал смотреть на другие квартиры: то направо, то налево. Прогремел каким-то железным предметом в кармане и убежал, испуганный, как лиса в курятнике», — написал пользователь.

Также в посте рязанец описал преследователя. По его словам, мужчине на вид около 36 лет. «Одет был в шлепки под носки, трико, майку и кепку черную. Славянин. Вроде алкоголем не пахло, трезвый. И очень тихий, ни одного слова не проронил», — написал горожанин. Он отметил, что в доме установлены камеры наблюдения.