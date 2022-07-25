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Ромодин: начал работать в мэрии Рязани по поручению Малкова
Он был главой администрации Милославского района до 22 июля.

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин рассказал, что начал работать в горадминистрации по поручению Павла Малкова. Об этом политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ромодин являлся главой администрации Милославского района до 22 июля. По его словам, с районом у него связана большая часть часть жизни. «Здесь я родился, вырос и начал профессиональную карьеру. От всего сердца благодарю коллектив милославской администрации за слаженную профессиональную работу. Рязанская область — наш родной регион, поэтому и в дальнейшем будем взаимодействовать с коллегами», — отметил Ромодин.

Он заявил, что будет рассказывать о своей деятельности в соцсетях.