Ромодин: начал работать в мэрии Рязани по поручению Малкова

Он был главой администрации Милославского района до 22 июля.

Заместитель мэра Рязани Михаил Ромодин рассказал, что начал работать в горадминистрации по поручению Павла Малкова. Об этом политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Ромодин являлся главой администрации Милославского района до 22 июля. По его словам, с районом у него связана большая часть часть жизни. «Здесь я родился, вырос и начал профессиональную карьеру. От всего сердца благодарю коллектив милославской администрации за слаженную профессиональную работу. Рязанская область — наш родной регион, поэтому и в дальнейшем будем взаимодействовать с коллегами», — отметил Ромодин.

Он заявил, что будет рассказывать о своей деятельности в соцсетях.