Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Президент Владимир Путин заявил, что затраты на развитие авиационной отрасли России и обновление парка самолетов не должны перекладываться на плечи пассажиров. Об этом передает РИА Новости .

Путин выступил на совещании с членами правительства. На встрече обсудили развитие авиационных перевозок и авиастроения.

Глава государства обратил внимание, что необходимо согласовывать график поставок новой авиационной техники, обновлять парк с учетом интересов граждан.

Путин отметил, что затраты на это не должны перекладываться на плечи пассажиров.

Президент сообщил, что нужно определять экономическую модель развития, в которой должны быть учтены доступность и удобство перелетов для граждан, а также сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий. Ключевой задачей Путин назвал наращивание объемов авиаперевозок в числе ключевых для отрасли. Он призвал уделить внимание труднодоступным местам.