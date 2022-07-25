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Появились подробности конфликта с подростком, выбросившим шину с балкона на Солотчинском шоссе
Отмечается, что 15-летний подросток и двое мальчиков 6 и 8 лет поднялись на 14 этаж жилого дома и скинули оттуда две шины. Старший из них сообщил, что шины скинули маленькие дети.

Появились подробности конфликта с подростком, выбросившим шину с балкона на Солотчинском шоссе. Пост об этом появился в группе «Рязань Online» «ВКонтакте».

Отмечается, что 15-летний подросток и двое мальчиков 6 и 8 лет поднялись на 14 этаж жилого дома и скинули оттуда две шины. Старший из них сообщил, что шины скинули маленькие дети.

«Внизу из подъезда выходили супруги, на женщину полетела шина, если мужчина бы не среагировал, и не отодвинул супругу, исход мог бы быть летальным», — говорится в сообщении.

Мужчина, стоявший рядом, нашел подростка и начал ругать его.

«В начале лексика была весьма приличная, но после умоляющий, и плачущий подросток ни с того, не с всего начал материть мужчину, и говорить ужасные вещи про него. Увидев злой взгляд мужчины, подросток принялся бежать, а мужчина побежал за ним», — отметили в посте.

По словам автора сообщения, мужчина опрокинул подростка на асфальт.

«Далее в ход вошла мать подростка, вышедшая разбираться, но подросток в быстром темпе потащил мать домой, далее они скрылись», — сообщил очевидец.

Отмечается, что мужчина вызвал на место полицию и расписал «примерно три листа претензий».

Ранее появилось видео конфликта.