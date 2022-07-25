Полиция рассказала, когда уволили рязанского следователя, пойманного на хищении наркотиков

Рязанского следователя, пойманного на хищении наркотиков, уволили в мае 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция установила, что мужчина похитил из помещения управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области наркотики, которые были вещественными доказательствами по уголовным делам.

В мае 2022 года сотрудника уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Следственные органы приняли процессуальное решение. В отношении экс-полицейского возбудили дело.