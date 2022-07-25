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Недострой на улице Стройкова планируют сдать в конце 2022 года
Ключи смогут получить 94 дольщика.

Дольщики дома по улице Стройкова смогут получить квартиры до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вопрос проблемного дома № 64 по улице Стройкова отработали федеральный фонд развития территорий и областной минстрой.

Строительство объекта идет при участии регионального фонда защиты прав граждан. Отмечается, что сейчас дом находится в высокой степени готовности — так, рабочие завершили монтаж несущих конструкций. Специалисты занимаются кладочными работами, отделывают места общего пользования, устанавливают витражи и оконные блоки, утепляют фасад. Строители приступили к кровельным работам. В ближайшее время подрядчик займется благоустройством территории.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Ключи смогут получить 94 дольщика.

Напомним, бывший застройщик ООО «Альфа Рязань» на протяжении нескольких лет не мог вовремя сдать дом. В 2019 году на владельца компании завели уголовное дело о мошенничестве. Компанию признали банкротом. Дольщики направили организации более 20 исковых заявлений на общую сумму 11 млн рублей.