Начальник пункта отбора контрактников заявил, что сотни рязанцев хотят отправиться на Донбасс

Об этом Дмитрий Зайцев сказал на митинге в поддержку российской армии.

Начальник пункта отбора контрактников на военную службу Дмитрий Зайцев заявил о сотнях рязанцев, желающих отправиться на спецоперацию на Донбасс. Об этом он сообщил на митинге в поддержку российской армии, пишут «Рязанские ведомости».

Мероприятие прошло в сквере имени Скобелева.

«Счет граждан, наших земляков, которые по зову души и сердца решили внести свой добровольный патриотический вклад в укрепление рубежей нашего Отечества и заключить контракт о прохождении военной службы, уже идет на сотни человек», — заявил офицер.

Отмечается, что в сквере расположился пункт отбора на военную службу.