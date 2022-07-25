На Рязанском приборном заводе прошел летний этап турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») состоялся командный турнир летний кубок « Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В интеллектуальном состязании приняли участие 15 команд. Они формировались из представителей разных подразделений, что позволило заводчанам общаться в игровом формате и совместно находить ответы на поставленные задачи.

Турнир проводился в два этапа. На первом участники с помощью подсказок угадывали исполнителей или композиторов звучавших фрагментов популярной и классической музыки. Второй этап также был музыкальным. Командам раздали игровые бланки с картинками и поочередно включали отрывки из песен. Для получения очков игроки должны были правильно соотнести музыку с конкретным изображением.

Своими впечатлениями об игре поделилась начальник технологического бюро Александра Косолапова: «Большое спасибо организаторам за такой замечательный турнир. Прежде всего, порадовали теплая обстановка и интересные темы заданий, хороший подбор музыки и замысловатые головоломки. Игра оставила только позитивные эмоции».

Из-за равного количества набранных баллов призовые места разделили пять команд, которые награждены дипломами и денежными премиями.

«Командный турнир „Эрудит“ — это самое популярное мероприятие, организуемое молодежным центром АО „ГРПЗ“. Работники с нетерпением ждут игру, а команды-лидеры даже стараются подгадать отпуска, чтобы не пропустить очередной турнир. Атмосфера и борьба за победу в летнем кубке были по-настоящему жаркими! — отметила куратор молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров Юлия Дрожжина. — На мой взгляд, такие мероприятия помогают наладить связи между работниками как внутри, так и между подразделениями, расширить интеллектуальный и творческий потенциал, с новой стороны узнать своих коллег, да и просто отлично провести время».