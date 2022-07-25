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На Рязанском приборном заводе прошел летний этап турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») состоялся командный турнир летний кубок «Эрудит А. О. „ГРПЗ“ — 2022». В интеллектуальном состязании приняли участие 15 команд. Они формировались из представителей разных подразделений, что позволило заводчанам общаться в игровом формате и совместно находить ответы на поставленные задачи.

Турнир проводился в два этапа. На первом участники с помощью подсказок угадывали исполнителей или композиторов звучавших фрагментов популярной и классической музыки. Второй этап также был музыкальным. Командам раздали игровые бланки с картинками и поочередно включали отрывки из песен. Для получения очков игроки должны были правильно соотнести музыку с конкретным изображением.

Своими впечатлениями об игре поделилась начальник технологического бюро Александра Косолапова: «Большое спасибо организаторам за такой замечательный турнир. Прежде всего, порадовали теплая обстановка и интересные темы заданий, хороший подбор музыки и замысловатые головоломки. Игра оставила только позитивные эмоции».

Из-за равного количества набранных баллов призовые места разделили пять команд, которые награждены дипломами и денежными премиями.

«Командный турнир „Эрудит“ — это самое популярное мероприятие, организуемое молодежным центром АО „ГРПЗ“. Работники с нетерпением ждут игру, а команды-лидеры даже стараются подгадать отпуска, чтобы не пропустить очередной турнир. Атмосфера и борьба за победу в летнем кубке были по-настоящему жаркими! — отметила куратор молодежного центра, ведущий инженер по подготовке кадров Юлия Дрожжина. — На мой взгляд, такие мероприятия помогают наладить связи между работниками как внутри, так и между подразделениями, расширить интеллектуальный и творческий потенциал, с новой стороны узнать своих коллег, да и просто отлично провести время».

Интеллектуальные состязания «Эрудит А. О. «ГРПЗ» проводятся на заводе ежеквартально на протяжении многих лет. Они представляют собой сочетание форматов интеллектуальных игр «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». В них может принять участие любой работник предприятия. Организатором выступает молодежный центр АО «ГРПЗ».