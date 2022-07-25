На пяти рязанских улицах во вторник отключат электричество

Света не будет в ряде домов в Дягилеве.

На пяти рязанских улицах во вторник, 26 июля, отключат электричество. Объявление появилось на сайте горамдинистрации.

С 9:30 до 16:00 без света останутся адреса:

Элеваторный заулок, дома №№ 1—13, 15, 17, 21;

улица Коняева, дома №№ 119—185 (нечетная сторона);

улица Элеваторная, дома №№ 1—29 (нечетная сторона), 2—50 (четная сторона),

Московский заулок, дома №№ 1—4, 6, 8—15, 17—20, 22—23, 26—33, 35, 37—39;

Московское шоссе, дома №№ 107, 109, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их проведут сотрудники МУП «РГРЭС».