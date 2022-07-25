На двух рязанских улицах 27 июля отключат электричество

Объявление появилось на сайте горадминистрации.

На двух рязанских улицах в среду, 27 июля, не будет электричества. Объявление опубликовали на сайте мэрии .

С 9.30 до 16.00 свет отключат в домах №№ 1, 1а, 1б, 2—4, 4а, 4б, 5—7, 7а, 7б, 7 В, 8, 8а, 8б, 8 В, 8 г, 9—17, 17а, 17б, 17 г, 18—23, 25—41, 41а, 42—49, 50а, 50б, 51, 52а, 52б, 53, 53а, 54—59, 60, 62 поселка Храпово.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах №№ 12, 12 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Западной.

Отключения связаны с работами на воздушной линии. Их проведут сотрудники МУП «РГРЭС».