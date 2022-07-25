Малков заявил, что многие спортобъекты Рязани требуют обновления

Во время посещения ключевых спортивных объектов Рязани врио губернатора Павел Малков заявил, что многие из них требуют обновления. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Врио губернатора ознакомился с работой ГАУ РО «СШОР «Комета», которая готовит спортсменов высокого класса для сборных команд по дзюдо региона и страны. Малков понаблюдал за тренировкой юных дзюдоистов и пообщался с их наставником — заслуженным мастером спорта России по дзюдо Михаилом Пуляевым. Также врио главы региона побывал в МБУ «СШОР «Юность», ГАУ РО «СШ «Айсберг», ГАУ РО «СШОР «ЦСК», ГАУ РО «СШ «Олимпийский», ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса имени Н.Н. Озерова».
«Когда заходишь в каждый из этих спорткомплексов, сразу возникает желание попробовать самому: в зале борьбы хочется вспомнить, как раньше ей занимался, потренироваться в тренажерном зале, прокатиться на коньках по ледовой арене», — поделился впечатлениями Павел Малков.
Он оценил тренерский состав спортивных учреждений. Врио губернатора отметил, что в целом инфраструктура спортобъектов Рязани развита, но в каждом есть, куда совершенствоваться.
«Многие объекты требуют серьезных вложений, реконструкции, обновления материально-технической базы. По каждому из них мы определили приоритеты», — заявил Малков.
Он отметил, что в «Комете» нужно расширить площади. По его словам, уже есть проект возведения пристройки и общежития, но нужно определить финансирование. Малков отметил также, что необходимо поменять покрытия на легкоатлетической арене «Юность» и отремонтировать там крышу.
Он пообещал, что перспективы и возможности обсудят на совещании на следующей неделе. Врио губернатора также поручил оценить техническое состояние ЦСК, обсудить со специалистами, как осовременить арену, вписать ее в ландшафт.