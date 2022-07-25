Малков предложил снести верхние трибуны стадиона ЦСК в Рязани

Директор спортивной школы «ЦСК» Алексей Морозов пожаловался главе региона, что за 40 лет бетонные конструкции второго яруса трибун износились, поэтому они не используются.

Малков предложил снести верхние трибуны стадиона ЦСК в Рязани. Врио губернатора озвучил идею во время посещения спортивного объекта, сообщает ТКР .

Директор спортивной школы «ЦСК» Алексей Морозов пожаловался главе региона, что за 40 лет бетонные конструкции второго яруса трибун износились, поэтому они не используются. На нижних планируется капремонт.

«Вы же понимаете, что на полноценный ремонт всех трибун, реконструкции денег не найдем. Есть ли какой-то вариант, который позволит в целом привести это в хорошее состояние? Может верхние демонтировать?» — предложил Малков.

Морозов эту идею не поддержал.

«Все демонтировать — это тоже достаточно затратно и вряд ли функционально правильно. Это обезличит стадион и на длительный период не даст нам работать…», — пояснил директор ЦСК.

Малков поручил оценить текущее состояние трибун и с привлечением архитекторов осовременить арену, мимо которой пройдет пешеходный маршрут от ЦПКиО до кремля.