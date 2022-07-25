Из-за ливня в доме в Новомичуринске едва не случилось короткое замыкание
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 июля, по улице Строителей.
Из-за ливня в новомичуринской пятиэтажке едва не случилось короткое замыкание. Об этом сообщило
Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, в доме № 7 по улице Строителей.
Как написали журналисты, вода залила электрощитки на первом и пятых этажах. Из-за этого возникла опасность короткого замыкания.
Отмечается, что пострадавший дом — один из 19, в которых летом идет капитальный ремонт (в том числе, и кровли).
«Когда начало „коротить“, мы вызвали и дежурного электрика из ЖКХ. В подъезде — вода по колено, из щитка — громкие хлопки и вспышки», — рассказали журналистам жители дома. В 0:30 они вызвали спасателей из «Центра 112».
В течение получаса электрик заизолировал провода, а подъезд до утра остался обесточенным.