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Из-за ливня в доме в Новомичуринске едва не случилось короткое замыкание
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 25 июля, по улице Строителей.

Из-за ливня в новомичуринской пятиэтажке едва не случилось короткое замыкание. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в понедельник, 25 июля, в доме № 7 по улице Строителей.

Как написали журналисты, вода залила электрощитки на первом и пятых этажах. Из-за этого возникла опасность короткого замыкания.

Отмечается, что пострадавший дом — один из 19, в которых летом идет капитальный ремонт (в том числе, и кровли).

«Когда начало „коротить“, мы вызвали и дежурного электрика из ЖКХ. В подъезде — вода по колено, из щитка — громкие хлопки и вспышки», — рассказали журналистам жители дома. В 0:30 они вызвали спасателей из «Центра 112».

В течение получаса электрик заизолировал провода, а подъезд до утра остался обесточенным.