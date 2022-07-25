География присутствия РГМЭК увеличилась до 18 регионов

В 1-ом полугодии 2022 года Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания приступила к поставкам электроэнергии предприятиям крупного производственного холдинга в Приморском крае, республиках Карелия, Северная Осетия-Алания, Красноярском крае и Свердловской области. Таким образом, география присутствия РГМЭК увеличилась до 18 регионов.

Кроме того, с 1 июля 2022 года произошел рост количества потребителей в Рязанской области, перешедших на обслуживание в РГМЭК, а также увеличение поставок электроэнергии в Ленинградской области.

«Расширение географии присутствия является одним из приоритетных направлений деятельности РГМЭК. Помимо увеличения объема поставок, присутствие в других регионах позволяет нам наращивать опыт работы в конкурентных условиях, а также осваивать новые технологии и инструменты. Поставки электроэнергии потребителям РГМЭК во всех регионах присутствия обеспечиваются дистанционно из Рязани», — отметила директор РГМЭК Светлана Волощук.