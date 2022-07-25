Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
28°
Втр, 26
28°
Срд, 27
30°
ЦБ USD 57.39 0.91 23/07
ЦБ EUR 57.76 0.65 23/07
Нал. USD 60.6 / 59.26 25/07 14:39
Нал. EUR 62.2 / 59.95 25/07 14:39
Новости
Публикации
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
3 часа назад
1 751
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
4 часа назад
1 052
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
2 511
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
21 июля 11:47
3 736
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
География присутствия РГМЭК увеличилась до 18 регионов

В 1-ом полугодии 2022 года Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания приступила к поставкам электроэнергии предприятиям крупного производственного холдинга в Приморском крае, республиках Карелия, Северная Осетия-Алания, Красноярском крае и Свердловской области. Таким образом, география присутствия РГМЭК увеличилась до 18 регионов.

Кроме того, с 1 июля 2022 года произошел рост количества потребителей в Рязанской области, перешедших на обслуживание в РГМЭК, а также увеличение поставок электроэнергии в Ленинградской области.

«Расширение географии присутствия является одним из приоритетных направлений деятельности РГМЭК. Помимо увеличения объема поставок, присутствие в других регионах позволяет нам наращивать опыт работы в конкурентных условиях, а также осваивать новые технологии и инструменты. Поставки электроэнергии потребителям РГМЭК во всех регионах присутствия обеспечиваются дистанционно из Рязани», — отметила директор РГМЭК Светлана Волощук.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания — гарантирующий поставщик на территории города Рязани и части Рязанского района, а также независимая энергосбытовая компания во всех федеральных округах Р. Ф. По итогам 2021 года РГМЭК стала призером конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»