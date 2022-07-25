Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
28°
Втр, 26
30°
Срд, 27
30°
ЦБ USD 57.78 0.39 26/07
ЦБ EUR 58.67 0.91 26/07
Нал. USD 60.6 / 69 25/07 18:40
Нал. EUR 62.25 / 69.46 25/07 17:45
Новости
Публикации
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
6 часов назад
1 144
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
12 часов назад
5 922
С момента пропажи рязанки Елены Логуновой прошел год, ее мать до сих п...
25 июля исполнился год с момента исчезновения 27-летней...
13 часов назад
2 043
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
2 748
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Фестиваль «Небо России» откроется в рязанском кремле 17 августа
Отмечается, что он пройдет в традиционном формате.

Фестиваль «Небо России» откроется в рязанском кремле в среду, 17 августа. Об этом сообщили организаторы.

Открытие фестиваля пройдет на территории Монастырского сада в 18:30. Также в этот же день пройдет вечерний полет. В мероприятии будут участвовать воздухоплаватели из Рязани, Москвы, Великих Лук, а также других городов.

Отмечается, что международный спортивный фестиваль состоится в традиционном формате — как и до пандемии COVID-19. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать 25 команд из разных городов.

Основным зрелищным мероприятием станет «Вечернее свечение тепловых аэростатов». Оно запланировано на 20 августа в 20:00. О месте проведения организаторы сообщат отдельно.

Также в рамках фестиваля запланирован 16-й кубок России по воздухоплавательному спорту. При благоприятных метеоусловиях спортивные и свободные полеты пройдут утром и вечером с 17 по 22 августа. По их результатам определят победителя соревнований.

За полетами смогут наблюдать все желающие. Координаты будут указывать в группе «Небо России» в соцсети «ВКонтакте».

Первый фестиваль прошел в Рязани в 1990 году.