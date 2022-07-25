Фестиваль «Небо России» откроется в рязанском кремле 17 августа

Отмечается, что он пройдет в традиционном формате.

Фестиваль «Небо России» откроется в рязанском кремле в среду, 17 августа. Об этом сообщили организаторы.

Открытие фестиваля пройдет на территории Монастырского сада в 18:30. Также в этот же день пройдет вечерний полет. В мероприятии будут участвовать воздухоплаватели из Рязани, Москвы, Великих Лук, а также других городов.

Отмечается, что международный спортивный фестиваль состоится в традиционном формате — как и до пандемии COVID-19. Ожидается, что в мероприятии будут участвовать 25 команд из разных городов.

Основным зрелищным мероприятием станет «Вечернее свечение тепловых аэростатов». Оно запланировано на 20 августа в 20:00. О месте проведения организаторы сообщат отдельно.

Также в рамках фестиваля запланирован 16-й кубок России по воздухоплавательному спорту. При благоприятных метеоусловиях спортивные и свободные полеты пройдут утром и вечером с 17 по 22 августа. По их результатам определят победителя соревнований.

За полетами смогут наблюдать все желающие. Координаты будут указывать в группе «Небо России» в соцсети «ВКонтакте» .

Первый фестиваль прошел в Рязани в 1990 году.