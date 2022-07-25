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Baza: В российских больницах вернули масочный режим
Как пишет издание, решение о возвращении строгого противоэпидемического режима принято во время заседания оперштаба минздрава. Оно прошло 14 июля.

В российских больницах вернули масочный режим. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как пишет издание, решение о возвращении строгого противоэпидемического режима принято во время заседания оперштаба минздрава. Оно состоялось 14 июля.

Помимо этого, в больницах ввели разделение потоков больных. Медикам, работающим с пациентами, у которых подозревают инфекционные заболевания, необходимо носить перчатки, респираторы и защитные щитки.

Также сообщается, что пациентам больниц тоже нужно носить маски. Так, сотрудница одного из московских медучреждений сказала корреспонденту о том, что приказ вышел в понедельник, 25 июля.

Отмечается, что подобный режим ввели во многих российских больницах.