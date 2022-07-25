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Активисты планируют обратиться в прокуратуру из-за строительства многоквартирного дома на улице Щедрина
По словам представителей ВООПИиК, при согласовании речь шла о возведении инвидиуального жилого дома.

Представители рязанского отделения ВООПИиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) планируют обратиться в прокуратуру из-за нарушений при строительстве дома на улице Щедрина. Об этом активисты сообщили в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, при согласовании речь шла о строительстве индивидуального жилого дома по адресу: улица Щедрина, дом № 16. На деле же возводится многоквартирное кирпичное здание.

«Со двора видны слева и справа два входа в подъезды. На каждом этаже размещено по две квартиры или больше. Планируется, как минимум, шестиквартирный жилой дом, построенный хитрым образом без экспертизы проектной документации и государственного строительного надзора», — заявили в ВООПИиК.

При этом, как рассказали активисты, земля под зданием является муниципальной, и ее сдали в аренду. Чиновники же, по их словам, «не хотят расторгать договор».

«В зоне деревянной Рязани под видом индивидуального частного дома строится многоквартирный жилой дом из кирпича (запрещено) с превышением максимальной высоты застройки, игнорируя запрет суда! ВООПИиК обращается в прокуратуру Рязанской области с ходатайством понудить администрацию Рязани расторгнуть договор аренды земельного участка по адресу: Рязань, улица Щедрина, дом № 16 по причине неоднократных нарушений действующего законодательства», — заявили активисты.