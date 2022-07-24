Жителей Рязанской области предупредили о тумане

МЧС предупредило жителей Рязанской области о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ведомства утром в воскресенье, 24 июля.

МЧС предупредило жителей Рязанской области о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ведомства утром в воскресенье, 24 июля.

«В ближайший час с сохранением утром 24 июля на территории региона местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Жителям напомнили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.