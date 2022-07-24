В Сочи из затопленного подвала спасли двух человек

В Сочи спасатели помогли выбраться девушке и молодому человеку из затопленного цоколя. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ.

В Сочи спасатели помогли выбраться девушке и молодому человеку из затопленного цоколя. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ.

Вода в ходе залпового ливня затопила здание на улице Гагарина на высоту в два метра. Потоки воды придавили дверь. Спасателям удалось выломать решетку вентиляции и докричаться до людей. При помощи гидравлического инструмента взломали дверь. Девушке и молодому человеку пришлось нырять под руководством спасателя, чтобы спастись. Пожарные расчеты откачивали воду насосом.

Пострадавших передали медикам. Пара долго находилась в ледяной воде, их также ударило током.

Как сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, всего из потоков воды во время ливней в Сочи были спасены десятки человек, среди которых 10 детей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, уже восстановлены городские пляжи. Объявлен режим ЧС.

Напомним, из-за стихии на улице Донской погибла женщина, которую зажало между машиной и дорожным ограждением. В ночь на воскресенье за час в городе выпало 55 миллиметров осадков. Река Бзугу вышла из берегов.