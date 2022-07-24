В Шацком районе рязанские экологи обнаружили крупнейшую осу Сколию

Рязанские экологи в Шацком районе 23 июля обнаружили и для научного доказательства поймали экземпляр осы Сколия гигантская. Об этом сообщает
Этот вид ос достигает 4 см и заметно крупнее шершня. Обнаружение насекомого доказывает факт общего изменения климата Центральной России в сторону его потепления.
Впервые Сколия гигантская была обнаружена группой географов и экологов РГУ имени
«География находок указывает, что это не случайные находки, а, видимо, отражение общего смещения ареала заметно на север. Сколия гигантская дополняет общий список южных видов насекомых, которые появились в Рязанской области до 2010 года. В их числе богомол обыкновенный, бабочки Галатея и суворовка, а также клоп вредная черепашка — вредитель пшеницы», — пояснил завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов.