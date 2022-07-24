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В Шацком районе рязанские экологи обнаружили крупнейшую осу Сколию
Рязанские экологи в Шацком районе 23 июля обнаружили и для научного доказательства поймали экземпляр осы Сколия гигантская. Об этом сообщает «Медиарязань».

Рязанские экологи в Шацком районе 23 июля обнаружили и для научного доказательства поймали экземпляр осы Сколия гигантская. Об этом сообщает «Медиарязань».

Этот вид ос достигает 4 см и заметно крупнее шершня. Обнаружение насекомого доказывает факт общего изменения климата Центральной России в сторону его потепления.

Впервые Сколия гигантская была обнаружена группой географов и экологов РГУ имени С. А. Есенина в Шацком районе в 2013 году, но с тех пор не наблюдалась. В 2014 году ее заметили в заповеднике Мордовии. Таким образом, этот очень крупный вид южных ос продвинулся к северу, изменив свой ареал. В этом году Сколию гигантскую обнаружили в пойме Оки.

«География находок указывает, что это не случайные находки, а, видимо, отражение общего смещения ареала заметно на север. Сколия гигантская дополняет общий список южных видов насекомых, которые появились в Рязанской области до 2010 года. В их числе богомол обыкновенный, бабочки Галатея и суворовка, а также клоп вредная черепашка — вредитель пшеницы», — пояснил завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов.