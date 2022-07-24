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В Рязанской области 25 июля ожидается жаркая погода
В Рязанской области в понедельник, 25 июля, температура воздуха днем составит +25…+30 градусов, ночью +12…+17 градусов. Местами ожидается жара.

В Рязанской области в понедельник, 25 июля, температура воздуха днем составит +25…+30 градусов, ночью +12…+17 градусов. Местами ожидается жара. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь.

Ветер переменный, 3-8 м/с.

Напомним, утром рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о жаре. В период с 24 по 27 июля на территории региона местами температура воздуха составит 30…31 градус.