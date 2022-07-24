В Рязани мужчина устроил разборки с подростком из-за выброшенной с балкона шины

В Рязани на Солотчинском шоссе 15-летний подросток скинул шину во двор с общего балкона. Об этом сообщается в группе «Рязань Online» «ВКонтакте».

В Рязани на Солотчинском шоссе 15-летний подросток скинул шину во двор с общего балкона. Об этом сообщается в группе «Рязань Online» «ВКонтакте».

«На машину и людей, слава богу, не попало», — сообщается в посте.

На место вызвали полицию.

Местный житель решил сам разобраться в ситуации и в грубой форме поговорил с подростком, запретив находиться в этом дворе.