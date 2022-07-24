В подмосковном приюте «Берта» во время пожара сгорели собаки

В приюте для бездомных животных «Берта» заживо сгорели несколько собак. Трагедия произошла в подмосковном Щелково. Видео с места случившегося опубликовал Mash в воскресенье, 24 июля.

В приюте для бездомных животных «Берта» заживо сгорели собаки. Трагедия произошла в подмосковном Щелково. Видео с места случившегося опубликовал Mash в воскресенье, 24 июля.

По данным Telegram-канала, пожар начался из-за взрыва газовых баллонов. Огонь стал распространяться, когда охранник начал готовить обед на плите. Мужчина пытался спасти животных, но не смог. В боксах застряли несколько десятков собак.

Хозяйка приюта опровергла информацию о том, что погибли около 30 животных.

«Да, у нас был пожар, сгорел навес, к несчастью, погибли три собаки, одна сейчас на лечении в московской ветклинике!» — сообщается в группе приюта «ВКонтакте».

По словам хозяйки, ложные сведения распространяют люди, «которые на протяжении нескольких лет прилагают все усилия, чтобы собаки приюта остались на улице».

«На видео видно, что охвачен небольшой участок, проблема была в том, что упали столбы и соединились четыре вольера, что могло привести к дракам! Но сейчас все, слава богу, восстановлено благодаря помощи друзей приюта!» — говорится в посте.

При этом, по словам некоторых волонтеров, животные жили в плохих условиях, их почти не кормили и не поили. Активисты безуспешно требовали от полицейских провести проверку.

Волонтеры подозревали директора приюта в махинациях и присвоении средств, сообщало в 2019 году « Подмосковье сегодня ». По их словам, собранные деньги не доходили по назначению, а корма женщина продавала через знакомых по доступной цене.

Благотворительный фонд «Берта» был официально зарегистрирован в Щелково в 2012 году.