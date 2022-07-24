В Александро-Невском умерла участница Великой Отечественной войны Мария Дягилева

В субботу, 23 июля, в поселке Александро-Невском на 100-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Ивановна Дягилева. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 23 июля, в поселке Александро-Невском на 100-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Ивановна Дягилева. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса» .

В 1942 году Мария Дягилева (до замужества Боброва) прошла курсы шоферов и служила в 699-м батальоне аэродромного обслуживания, подвозила боезапас и питание летчикам.

После Победы Мария Ивановна вернулась в Александро-Невский район, работала и растила дочерей, а потом помогала в воспитании внуков и правнуков.