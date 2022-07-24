Трусова дала большое интервью на фестивале VK Fest в Петербурге

Уроженка Рязани, обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине Александра Трусова дала большое интервью фигуристу Максиму Транькову на фестивале VK Fest в Петербурге. Он проходит на трех площадках страны 23-24 июля.

Уроженка Рязани, обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине Александра Трусова дала большое интервью фигуристу Максиму Транькову на фестивале VK Fest в Петербурге. Мероприятие проходит на трех площадках страны 23-24 июля.

Девушка рассказала о своих эмоциях после Олимпиады, о планах на будущее и своих рекордах.

Трусова ответила на вопрос, задумывалась ли она всерьез уйти из спорта.

«Нет, такого не было, я люблю кататься, мне это очень нравится. На Олимпиаде это было, все видели», — ответила Трусова.

Она отметила, что всплеск эмоций на Олимпиаде был минутной слабостью.

Также Трусова назвала целеустремленность и терпение главными качествами для фигурного катания.

На вопрос о будущих целях спортсенка ответила, что сейчас живет настоящим: «Я планов не строю, живу моментом. Не знаю, что будет через несколько лет, сейчас тренируюсь, буду выступать. У нас закончились сборы в Новогорске. Будут выступления на шоу, тренировки».

Трусова также рассказала о своем рекорде на Олимпиаде в Пекине — пяти четверных прыжках.

«Мне сложно катать одинаковую программу, — рассказала спортсменка. — Мне нравится ставить цель и добиваться ее. Когда сделала четыре, решила, что хочу попробовать пять [четверных прыжков]. С этим было сложнее. Я шла к этому три года и очень рада, что получилось на Олимпиаде».

Она добавила, что всегда уверена в своих силах.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Трусова расплакалась после получения серебряной медали, так как мечтала о золотой.

Весной Александру Трусову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.