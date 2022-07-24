Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
28°
Пнд, 25
28°
Втр, 26
29°
ЦБ USD 57.39 0.91 23/07
ЦБ EUR 57.76 0.65 23/07
Нал. USD 61.26 / 67.5 23/07 10:51
Нал. EUR 61.26 / 67.5 23/07 10:51
Новости
Публикации
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
1 843
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
21 июля 11:47
3 021
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
10 419
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
7 038
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Трусова дала большое интервью на фестивале VK Fest в Петербурге
Уроженка Рязани, обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине Александра Трусова дала большое интервью фигуристу Максиму Транькову на фестивале VK Fest в Петербурге. Он проходит на трех площадках страны 23-24 июля.

Уроженка Рязани, обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине Александра Трусова дала большое интервью фигуристу Максиму Транькову на фестивале VK Fest в Петербурге. Мероприятие проходит на трех площадках страны 23-24 июля.

Девушка рассказала о своих эмоциях после Олимпиады, о планах на будущее и своих рекордах.

Трусова ответила на вопрос, задумывалась ли она всерьез уйти из спорта.

«Нет, такого не было, я люблю кататься, мне это очень нравится. На Олимпиаде это было, все видели», — ответила Трусова.

Она отметила, что всплеск эмоций на Олимпиаде был минутной слабостью.

Также Трусова назвала целеустремленность и терпение главными качествами для фигурного катания.

На вопрос о будущих целях спортсенка ответила, что сейчас живет настоящим: «Я планов не строю, живу моментом. Не знаю, что будет через несколько лет, сейчас тренируюсь, буду выступать. У нас закончились сборы в Новогорске. Будут выступления на шоу, тренировки».

Трусова также рассказала о своем рекорде на Олимпиаде в Пекине — пяти четверных прыжках.

«Мне сложно катать одинаковую программу, — рассказала спортсменка. — Мне нравится ставить цель и добиваться ее. Когда сделала четыре, решила, что хочу попробовать пять [четверных прыжков]. С этим было сложнее. Я шла к этому три года и очень рада, что получилось на Олимпиаде».

Она добавила, что всегда уверена в своих силах.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине Трусова расплакалась после получения серебряной медали, так как мечтала о золотой.

Весной Александру Трусову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.