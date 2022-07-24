Рязанцы пожаловались на ночные беспорядки возле кальянной на улице Новоселов

Рязанцы жалуются на крики и шумное поведение посетителей заведения, расположенного в доме на улице Новоселов, 37. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница города.

Рязанцы жалуются на крики и шумное поведение посетителей заведения, расположенного в доме на улице Новоселов, 37. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница города.

По ее словам, там находится кальянная.

«Жильцы уже который год не спят по ночам, от постоянных криков, драк и шумных компаний алкашей, которые там гуляют. Каждые выходные что-то происходит. Это рассадник криминала, и никому нет дела до этого. Лично я постоянно не сплю, а утром на работу. Как? Как с этим бороться? Кстати, очень часто видишь, как пьяные за рулем подъезжают туда за добавками. А потом спокойно едут дальше. Где ГАИ?» — написала женщина.

По ее словам, на видео попал один из эпизодов с участием водителя мотоцикла.

«И это уже не ночью, а почти в 10 утра. Потом он сядет и помчится за дальнейшими приключениями», — добавила рязанка.