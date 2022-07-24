Правительство России включило новые страны в список недружественных

Российское правительство расширило перечень недружественных государств и территорий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Российское правительство расширило перечень недружественных государств и территорий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В список вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие введенные Великобританией антироссийские санкции. Сообщается, что эти территории совершают в отношении России недружественные действия. В перечень включили также Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций России.

Распоряжение об этом уже подписано.