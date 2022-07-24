Опубликовано видео с места ночного столкновения легковушек на Северной окружной

В соцсетях появилось видео с места серьезной аварии на Северной окружной дороге, которая произошла в ночь на 24 июля. Оно опубликовано в группе «Дороги Рязани».

В соцсетях появилось видео с места серьезной аварии на Северной окружной дороге, которая произошла в ночь на 24 июля. Оно опубликовано в группе «Дороги Рязани».

Напомним, в ночь на 24 июля столкнулись автомобиль Citroën под управлением 35-летнего рязанца и Ford Focus под управлением 18-летний житель областного центра. Пострадал водитель Ford.

Появились фото с места аварии.