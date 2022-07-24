Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
28°
Пнд, 25
26°
Втр, 26
29°
ЦБ USD 57.39 0.91 23/07
ЦБ EUR 57.76 0.65 23/07
Нал. USD 61.26 / 67.5 23/07 10:51
Нал. EUR 61.26 / 67.5 23/07 10:51
Новости
Публикации
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
22 июля 11:13
2 063
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
21 июля 11:47
3 265
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
10 649
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
7 234
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Опубликовано видео с места ночного столкновения легковушек на Северной окружной
В соцсетях появилось видео с места серьезной аварии на Северной окружной дороге, которая произошла в ночь на 24 июля. Оно опубликовано в группе «Дороги Рязани».

В соцсетях появилось видео с места серьезной аварии на Северной окружной дороге, которая произошла в ночь на 24 июля. Оно опубликовано в группе «Дороги Рязани».

Напомним, в ночь на 24 июля столкнулись автомобиль Citroën под управлением 35-летнего рязанца и Ford Focus под управлением 18-летний житель областного центра. Пострадал водитель Ford.

Появились фото с места аварии.