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Иммунологи: штамм «кентавр» может ускорить конец пандемии
Подвид штамма омикрона «кентавр» может привести к концу пандемии коронавируса. Об этом заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Подвид штамма омикрона «кентавр» может привести к концу пандемии коронавируса. Об этом заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам Жемчугова, подвид «кентавр» представляет собой «живую вакцину». Этот новый распространяющийся вариант более заразный. Таким образом, по мнению специалиста, вирус быстро «проиммунизирует» население.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отмечал рост заболеваемости COVID-19 в последние две недели. При этом рост не взрывной.