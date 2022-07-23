Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
27°
Вск, 24
27°
Пнд, 25
28°
ЦБ USD 57.39 0.91 23/07
ЦБ EUR 57.76 0.65 23/07
Нал. USD 61.26 / 67.5 23/07 08:57
Нал. EUR 64.36 / 68 23/07 08:57
Новости
Публикации
Рязанцы рассказали, как относятся к переносу Дня города на конец авгус...
Официально перенос праздника объяснили тем, что 27 авгу...
Вчера 11:13
1 112
Самый умный. Почему в Рязанской области стоимость технологичных пешехо...
За год стоимость оборудования одного «умного» пешеходно...
21 июля 11:47
2 252
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
9 723
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
6 397
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Совфеде заявили о возможном возврате к прежнему курсу рубля до конца года
Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. За этим может следовать возврат к прежнему курсу рубля — около 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. За этим может следовать возврат к прежнему курсу рубля — около 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Накануне Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых.

Абрамов считает, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, «максимум до конца года, докризисного уровня в 5%".

Он отметил, что, таким образом, кредиты станут доступнее как для населения, так и для промышленности и экономики, а это будет помогать развитию российских производств.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — считает сенатор.

По ожиданиям экономиста, наряду со снижением ключевой ставки будет понижаться курс рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подытожил Абрамов.