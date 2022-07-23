В Совфеде заявили о возможном возврате к прежнему курсу рубля до конца года

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. За этим может следовать возврат к прежнему курсу рубля — около 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% до конца года. За этим может следовать возврат к прежнему курсу рубля — около 70-80 рублей за евро. Об этом заявил РИА Новости зампред комитета Совета федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Накануне Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта — до 8% годовых.

Абрамов считает, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, «максимум до конца года, докризисного уровня в 5%".

Он отметил, что, таким образом, кредиты станут доступнее как для населения, так и для промышленности и экономики, а это будет помогать развитию российских производств.

«Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств», — считает сенатор.

По ожиданиям экономиста, наряду со снижением ключевой ставки будет понижаться курс рубля.

«Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы», — подытожил Абрамов.