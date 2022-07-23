В Сочи из-за последствий ливней закрыли пляжи

В Сочи сильные дожди затопили дороги, из-за последствий стихии на курорте закрыли пляжи. Видео опубликовано в соцсетях.

В Сочи сильные дожди затопили дороги, из-за последствий стихии на курорте закрыли пляжи. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам очевидцев, дороги сильнее всего затопило в Адлере и Лазаревском. Уровень воды в реках поднялся до критических отметок.

Потоки воды уносят автомобили. Подтопило 200-метровый участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, сообщает РЕНТВ . Вода ушла, но на критических участках автодороги выставили технику и дежурных мастеров.

Пострадали также здания, затопило магазины, которые располагаются на первых этажах.

В прошедшие сутки на курорте выпало огромное количество осадков. В Лазаревском районе выпало 89 миллиметров, порывы ветра превышали 20 м/с.

Из-за вероятности возникновения смерчей над морем закрыли для купания все пляжи. Жителям и гостям города посоветовали быть осторожными и отказаться от отдыха у воды.