В Рязани на улице Весенней произошло серьезное ДТП

В пятницу, 22 июля, около 22:25, вблизи дома № 14 по улице Весенней 36-летний рязанец на Renault Logan столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 22 июля, около 22:25, вблизи дома № 14 по улице Весенней 36-летний рязанец на Renault Logan столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, водитель иномарки выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности маневра, и въехал в ВАЗ 2107 под управлением 20-летнего рязанца.

В результате аварии водитель Renault получил травмы. Пострадавшему оказали помощь врачи.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.