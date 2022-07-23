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Сорокина рассказала о восстановлении городского пруда в Недостоеве
Мэр Рязани Елена Сорокина утром в субботу, 23 июля, провела выездную рабочую встречу в Недостоеве. С коллегами из управления благоустройства и местными активистами чиновница посмотрела пруд на улице Школьной.

Мэр Рязани Елена Сорокина утром в субботу, 23 июля, провела выездную рабочую встречу в Недостоеве. С коллегами из управления благоустройства и местными активистами чиновница посмотрела пруд на улице Школьной. Об этом сообщается на личной странице Елены Сорокиной «ВКонтакте».

По словам мэра, в 2010 году пруд включили в перечень водных объектов. Через некоторое время от жителей стали поступать обращения, что вода оттуда совсем ушла. Активная застройка территории сказалась на уровне грунтовых вод, и пополнение пруда практически прекратилось.

В этом году в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» запланированы мероприятия по реабилитации городского пруда на улице Школьной, отметила Сорокина. Подрядчик проведет работы по изоляции чаши пруда водонепроницаемым защитным слоем, который позволит удерживать в нем воду. Покрытие чаши пруда будет устроено из уплотненного слоя глины толщиной 20 см.

«21 июля дирекция благоустройства заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по реабилитации пруда. Работа предстоит сложнейшая, но подрядчик уже имеет опыт восстановления прудов», — отметила градоначальница.

Перед началом работ удалят растущие по берегам аварийные старые деревья и вывезут отходы.