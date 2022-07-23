Рязанцы вновь пожаловались на неудобный пешеходный переход возле «Глобуса»

Жители Рязани вновь обратили внимание на то, что пешеходный переход возле ТЦ «Глобус» организован неудобно. Видео жительницы города опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Жители Рязани вновь обратили внимание на то, что пешеходный переход возле ТЦ «Глобус» организован неудобно. Видео жительницы города опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам рязанки, чтобы перейти через улицу Большую в районе «Глобуса», надо прошагать «минимум 1,5 километра».

«Вот здесь пешеходного перехода нет… Отсюда дорогу перейти в школу и детский сад невозможно. Если только вернуться вон на тот пешеходный переход. И чтобы перейти эту несчастную дорогу, надо пройти минимум 1,5 километра. Так объясните мне, министерство транспорта, где здесь регулируемый полноценный пешеходный переход?»