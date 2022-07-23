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Рязанцы создали петицию в защиту троллейбуса
Жители Рязани создали петицию с просьбой сохранения троллейбуса как значимого общественного транспорта и обновления подвижного состава. Авторы просят неравнодушных жителей поддержать инициативу.

Жители Рязани создали петицию с просьбой сохранения троллейбуса как значимого общественного транспорта и обновления подвижного состава. Автор просит неравнодушных жителей поддержать инициативу.

«Самый экологичный и удобный вид общественного транспорта Рязани под угрозой закрытия! Только за последний месяц закрывают троллейбусные маршруты 4 и 17, в планах ликвидация депо № 2. За год ежедневный выпуск троллейбусов на линию снизился примерно с 90 до 70 машин», — говорится в тексте.

Авторы считают, что Рязани необходимы обновление подвижного состава троллейбусов, сохранение всех трех депо, продление контактной сети в новые микрорайоны, прекращение сокращения, а также поддержка работников управления рязанского троллейбуса.

Напомним, ранее врио губернатора области Павел Малков отметил, что общественный транспорт Рязани похож на ржавое корыто.

В пятницу, 22 июля, Малков проехался в рязанском троллейбусе вместе с помощником президента Максимом Орешкиным.