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Рязань получит более 320 миллионов рублей на реконструкцию теплоснабжения в Дягилеве
Штаб правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на финансирование реконструкции теплоснабжения в дягилевском военном городке. Об этом написал в своем telegram-канале врио губернатора области Павел Малков.

Рязанская область получит более 320 миллионов рублей на реконструкцию теплоснабжения в Дягилеве. Штаб правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на финансирование реконструкции теплоснабжения в дягилевском военном городке. Об этом написал в своем telegram-канале врио губернатора области Павел Малков.

«Вопрос обеспечения теплом военного городка требует решения уже давно. Теперь вместо нескольких устаревших котельных появится новый крупный объект, значительно мощнее прежних. И, что немаловажно, оснащенный оборудованием российского производства», — написал Малков.

Он отметил, что более 80,7 миллионов рублей к федеральным средствам добавят от региона. В ближайшее время приступят к подготовке проектно-сметной документации.

Все работы по замене оборудования и прокладке четырех дополнительных километров теплосетей завершат в 2023 году, подчеркнул врио губернатора.

Напомним, 23 июня на заседании гордумы озвучили, что в поселке Дягилево реконструируют систему теплоснабжения.