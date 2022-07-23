Рязань получит более 320 миллионов рублей на реконструкцию теплоснабжения в Дягилеве

Рязанская область получит более 320 миллионов рублей на реконструкцию теплоснабжения в Дягилеве. Штаб правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку на финансирование реконструкции теплоснабжения в дягилевском военном городке. Об этом написал в своем
«Вопрос обеспечения теплом военного городка требует решения уже давно. Теперь вместо нескольких устаревших котельных появится новый крупный объект, значительно мощнее прежних. И, что немаловажно, оснащенный оборудованием российского производства», — написал Малков.
Он отметил, что более 80,7 миллионов рублей к федеральным средствам добавят от региона. В ближайшее время приступят к подготовке проектно-сметной документации.
Все работы по замене оборудования и прокладке четырех дополнительных километров теплосетей завершат в 2023 году, подчеркнул врио губернатора.
Напомним, 23 июня на заседании гордумы озвучили, что в поселке Дягилево реконструируют систему теплоснабжения.