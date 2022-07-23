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Россиян предупредили о сборе данных мошенниками под видом соцопросов
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян о мошенниках, собирающих данные под видом соцопросов. Об этом она рассказала РИА Новости.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян о мошенниках, собирающих данные под видом соцопросов. Об этом она рассказала РИА Новости.

По словам Дайнеко, методы социальной инженерии помогают злоумышленникам с помощью простой беседы или онлайн-опроса сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его «привлекательности» для дальнейшего обмана.

Она добавила, что россияне сейчас более настороженно относятся к звонкам, смс и электронным письмам с запросами и упоминаниями о данных банковского счета, а на различные социологические опросы и исследования потребителей откликаются охотнее. Этим и пользуются мошенники.

По оценкам Дайнеко, стоимость такой базы данных зависит от числа жертв, такие базы кочуют и корректируются. Учитывается «скоринговый балл» потенциальной жертвы — данные не только в виде документов и места жительства, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов „строк“ мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — добавила эксперт.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях отмечал, что мошенники сегодня они охотятся «за головами» — людьми, у которых можно долго и под разными предлогами вымогать деньги.

Напомним, В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества. Жертвы получают письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение о попытке снять со счета крупную сумму.

В Госдуме предложили увеличить срок банковских переводов для борьбы с мошенниками.