На Камчатке чиновница на внедорожнике упала в воду с пирса
Заместитель мэра города Вилючинска в Камчатском крае упала на внедорожнике в воду с городского пирса. Видео опубликовал SHOТ.
Заместитель мэра города Вилючинска в Камчатском крае упала на внедорожнике в воду с городского пирса. Видео опубликовал SHOТ.
Сообщается, что 56-летнюю Елену Бойчук спасли прохожие, им удалось вытащить женщину на берег из утонувшей машины. Помощь также оказывали спасатели.
По словам очевидцев, Honda чиновницы слетела в бухту Крашенинникова на очень высокой скорости.
Женщину госпитализировали. По словам мэра Вилючинска, пострадавшая в сознании и чувствует себя хорошо.
Выясняются причины и обстоятельства ДТП.