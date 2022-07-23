На Камчатке чиновница на внедорожнике упала в воду с пирса

Заместитель мэра города Вилючинска в Камчатском крае упала на внедорожнике в воду с городского пирса. Видео опубликовал SHOТ.

Заместитель мэра города Вилючинска в Камчатском крае упала на внедорожнике в воду с городского пирса. Видео опубликовал SHOТ.

Сообщается, что 56-летнюю Елену Бойчук спасли прохожие, им удалось вытащить женщину на берег из утонувшей машины. Помощь также оказывали спасатели.

По словам очевидцев, Honda чиновницы слетела в бухту Крашенинникова на очень высокой скорости.

Женщину госпитализировали. По словам мэра Вилючинска, пострадавшая в сознании и чувствует себя хорошо.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП.