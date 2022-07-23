«Единая Россия» организует капитальный ремонт российских школ

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте.

«Единая Россия» и «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте проекта можно просмотреть новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте.

Как сообщает сайт ER.ru , на вкладке «Моя идеальная школа» дети могут представить свое видение школы, в которой хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии родителей, учеников и общественников, которые контролируют ход капремонта и участвуют в приемке объектов.

В рамках проекта будут публиковаться не только новости о программе, но и мнения экспертов. А все желающие смогут оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи.

Как сообщил на пресс-конференции по старту информационного проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов, сейчас капремонт идет в 1650 школах — к 1 сентября его завершат.

«Никаких сбоев нет, и те сроки, которые поставил президент, будут выполнены, несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдет не менее 3 тысяч школ. В основном участвуют сельские и поселковые школы, которые давно не ремонтировались. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Учителя могут рекомендовать оборудование, которое необходимо для кабинетов физики, химии, биологии. Будет проходить повышение квалификации учителей, повышаться качество образования. И мы создаем равные условия для всех школьников для его получения, независимо от их места жительства», — подчеркнул министр.

В свою очередь, координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования . По ее словам, стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии и спортивные секции. Обсуждение в рамках спецпроекта поможет определить, что нового нужно для конкретной школы.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы . Она отметила, что вместе с Общественной палатой «Единая Россия» создала штаб по общественному контролю за ходом программы.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Партия передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. На 2022 год выделили 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за два года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.

«В Рязанской области с 2022 года проводится капитальный ремонт в 19 зданиях общеобразовательных организаций, в том числе в четырех школах Рязани: №№ 22, 33, 47 и 62. Консолидированный бюджет составит свыше 200 млн рублей. В 2023 году капитальное обновление запланировано еще в 18 учреждениях региона. В состав объектов включен ремонт здания бывшего педагогического колледжа, переданного школе № 1 Рязани. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено более 1,6 млрд рублей. Региональное софинансирование в течение двух лет составит около 229 млн рублей», — пояснила координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Рязанской области Елена Митина.

По ее словам, капремонт школ включает в себя не только обновление и ремонт самих зданий, но и выполнение требований антитеррористической защищенности, обновление учебников и пособий, повышение квалификации учителей.

Капремонт проводится в рамках госпрограммы «Развитие образования» и проекта «Единой России» «Новая школа». Также идет работа по планированию строительства школ: до 2024 года будет создано 6851 новое место в 13 объектах.