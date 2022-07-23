Американская компания IMAX приостановила деятельность в России

Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России. При этом она не ушла окончательно, сообщил
«Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, — это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России», — сказал Воронков.
По его мнению, нежелание расторгать десятилетний контракт говорит о том, что они «не знают, что делать, либо думают, что это временно». Ранее стало известно, что штаб-квартира компании переехала из Москвы в Лондон, а штат сотрудников сократили.
Воронков считает, что с российскими кинотеатрами «ничего не случится», если IMAX покинет Россию.
«В России все будет так же продолжать работать, просто будет другой формат», — добавил он.
По его словам, на этой системе в России 51 кинотеатр. Основная функция IMAX была в поставке фильмов.
«Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год, в общем и целом. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент», — подытожил Воронков.