Американская компания IMAX приостановила деятельность в России

Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России. При этом она не ушла окончательно, сообщил РИА Новости владелец киносети «Синема 5», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Американская компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России. При этом она не ушла окончательно, сообщил РИА Новости владелец киносети «Синема 5», председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Лично я пытаюсь с IMAX в течение трех месяцев расторгнуть договор, и пока от них получаю только информацию, что они временно не могут вести бизнес в России. Они называют это обстоятельство временным форс-мажором и не хотят подписывать расторжение договора. Официальная позиция, единственное письмо, которое официально я видел от них, — это то, что они временно приостанавливают свою деятельность в России», — сказал Воронков.

По его мнению, нежелание расторгать десятилетний контракт говорит о том, что они «не знают, что делать, либо думают, что это временно». Ранее стало известно, что штаб-квартира компании переехала из Москвы в Лондон, а штат сотрудников сократили.

Воронков считает, что с российскими кинотеатрами «ничего не случится», если IMAX покинет Россию.

«В России все будет так же продолжать работать, просто будет другой формат», — добавил он.

По его словам, на этой системе в России 51 кинотеатр. Основная функция IMAX была в поставке фильмов.

«Контракт подразумевает под собой ежегодные платежи в размере от 70 тысяч до 90 тысяч долларов в год, в общем и целом. Если они не поставляют фильмы или поставляют всего один фильм в год, кинотеатр в любом случае обязан платить ежегодный обязательный взнос, просто за название IMAX. Естественно, мы не хотим платить в условиях, когда IMAX просто физически не может нам поставить контент», — подытожил Воронков.