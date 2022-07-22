«Зеленые» инвестиции «Роснефти» в 2021 году составили 55 миллиардов рублей

В общей сложности в 2018—2021 годах «зеленые» инвестиции превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году объем инвестиций «НК «Роснефть» в природоохранные и природовосстановительные мероприятия составил около 55 млрд рублей.

Компания представила обновленную публичную позицию — «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Бережное отношение к природным ресурсам — один из главных приоритетов компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.

В общей сложности в 2018—2021 годах «зеленые» инвестиции превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% - силами собственного экосервиса.

«Роснефть» планомерно увеличивает объем производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками «Евро-6». На Рязанской НПК, Саратовском НПЗ и в Уфимской группе НПЗ суммарный выпуск бензина марки «Евро-6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами в 2021 году составил 1,46 млн тонн, что на 12% превышает объемы производства этого продукта в 2020 году. Производство и реализация топлива «Евро-6» позволило снизить общие выбросы серы в атмосферу почти в два раза.

В 2021 году компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом. Объем валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен на 12%, накопленный объем буровых отходов сокращен на 23% за счет переработки около 4,5 млн тонн отходов бурения. Переработано свыше 1,1 млн тонн нефтесодержащих отходов, что более чем на 29% превышает аналогичный показатель 2020 года.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана — парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. В дочерних обществах группы с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами, ведется контроль источников эмиссии метана, дополнительно внедряются методы наземного мониторинга.

«Роснефть» уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года по изучению видов-индикаторов в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на острове Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены маршрутные и авиационные обследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования в рамках проекта изучения и сохранения биоразнообразия арктических экосистем планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Особое внимание в «Роснефти» традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние Общества в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.

Другим стратегическим приоритетом компании в соответствии с целями устойчивого развития ООН является минимизация потребления пресной воды. Этому способствует модернизация инфраструктуры и использование наилучших доступных технологий. В 2021 году компания продолжила повышать качество отводимых сточных вод благодаря строительству и реконструкции объектов водоочистки, в том числе, за счет выхода реконструированных очистных сооружений на проектную мощность и поддержания эффективности очистки сточных вод на действующих сооружениях.

В рамках развития корпоративной культуры «Роснефть» продолжает уделять большое внимание вопросам ответственного отношения работников компании и подрядных организаций к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности. В рамках указанной деятельности осуществляется развитие экологической грамотности и вовлеченности сотрудников и членов их семей в природоохранную деятельность, в том числе, в рамках соответствующих экологических акций проводится разъяснительная работа по формированию представления об ответственном потреблении природных ресурсов. Компания принимает участие в масштабных акциях «Зеленая весна», «Час Земли», «Мы чистим мир» и других.