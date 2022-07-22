Врач рассказал о вреде крепкого чая для организма

По словам Евгения Арзамасцева, чрезмерное употребление продукта грозит проблемами со здоровьем.

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал причину вреда крепкого чая для организма. Информация появилась на портале URA.ru .

По словам врача, чрезмерное употребление продукта грозит бессонницей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом.

«Если пить очень много чая, особенно крепкого, то они могут вызывать проблемы с желудком. За счет кофеина может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь именно крепко заваренный чай пить нежелательно. Крепкий чай также учащает сердцебиение. Проблемы могут появиться разные — не только болезни сердца, но еще и болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь», — отметил специалист.

При этом Арзамасцев подчеркнул, что в чае есть танины. Эти вещества действуют как антиоксиданты.