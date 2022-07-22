Врач рассказал о вреде крепкого чая для организма

Диетолог Евгений Арзамасцев назвал причину вреда крепкого чая для организма. Информация появилась на портале
По словам врача, чрезмерное употребление продукта грозит бессонницей, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с желудочно-кишечным трактом.
«Если пить очень много чая, особенно крепкого, то они могут вызывать проблемы с желудком. За счет кофеина может появиться бессонница. Если человек спит плохо, то на ночь именно крепко заваренный чай пить нежелательно. Крепкий чай также учащает сердцебиение. Проблемы могут появиться разные — не только болезни сердца, но еще и болезни сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь», — отметил специалист.
При этом Арзамасцев подчеркнул, что в чае есть танины. Эти вещества действуют как антиоксиданты.