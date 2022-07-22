В выходные рязанцев ждет солнечная погода
Осадки не ожидаются.
В ближайшие выходные, 23-24 июля, рязанцев ждет жаркая и солнечная погода. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра.
В ночь на субботу, 23 июля, ожидается небольшой дождь и до +14 градусов. Днем +28 градусов, осадки не ожидаются.
Ночью в воскресенье синоптики пообещали до +15 градусов, днем +28 градусов и солнце.
По данным Гидрометцентра, на следующей неделе в Рязанской области будет жаркая погода. Дневные температуры могут достигать до +28, +29 градусов.