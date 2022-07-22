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В Свердловской области в массовом ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера»
Авария произошла в пятницу, 22 июля, около 4 часов утра на 175 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень».

В Свердловской области в массовом ДТП погиб водитель «Лэнд Крузера». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 22 июля, около 4 часов утра на 175 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень».

35-летний житель Тюмени на Toyota Land Cruiser 200 ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, выехал на правую обочину дороги и столкнулся со стоящей на обочине «ГАЗелью». После удара «ГАЗель» отбросило на грузовой автомобиль Volvo.

Водитель внедорожника погиб на месте ДТП до приезда медиков. Водитель «ГАЗели» получил ушиб спины.

Уточняется, что грузовики стояли на правой обочине дороги на освещенном участке без нарушений правил остановки и стоянки.

Проводится проверка.