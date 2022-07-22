В Старожиловском районе на фестивале стало плохо молодому человеку

Инцидент произошел на празднике «День поля» в селе Чернобаево в пятницу, 22 июля.

В Старожиловском районе на фестивале стало плохо молодому человеку. Об этом сообщило « КП-Рязань ».

Инцидент произошел на празднике «День поля» в селе Чернобаево в пятницу, 22 июля.

«Мужчина стоял перед сценой, потом поднял руки, опустился на колени и стал заваливаться. Все это сопровождалось мышечными судорогами и хрипами», — рассказал очевидец. По его словам, у молодого человека случился приступ эпилепсии.

Ведущий фестиваля несколько раз просил врачей срочно подъехать к сцене, указывая, что человеку плохо. Прибывшие специалисты сделали пострадавшему уколы и погрузили его в машину.

«Благодарим скорую помощь за оперативное реагирование. Молодой человек вроде бы пришел в себя, Надеемся, что со здоровьем у него все будет в порядке», — произнесли со сцены.