В Скопинском районе планируют построить площадку накопления коммунальных отходов

Схему территориального планирования района опубликовали в четверг, 21 июля.

В Скопинском районе планируют построить площадку накопления коммунальных отходов. Об этом говорится в схеме территориального планирования района, которую официально опубликовали в четверг, 21 июля.

Согласно документу, строительство площадки временного сбора и накопления твердых коммунальных отходов местного значения планируют вблизи села Шелемишево.

Кроме того, в схеме указаны планы по строительству межпоселкового газопровода Богослово-Нюховец, реконструкция Чулковской школы и очистных сооружений вблизи деревни Шелемишевские Хутора.