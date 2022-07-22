В Сараевском районе задержали пьяного подростка за рулем «Нивы» без «прав»

Подростка передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Сараевском районе задержали пьяного подростка за рулем «Нивы» без «прав». Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

В Сараях полицейские остановили «ВАЗ-2121″. За рулем оказался пьяный 17-летний водитель. У подростка не оказалось права управления транспортным средством. Медосвидетельствование показало у него 0,550 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Молодого человека отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

Подростка передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.