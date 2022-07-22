В Сараевском районе задержали пьяного подростка за рулем «Нивы» без «прав»
Подростка передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В Сараевском районе задержали пьяного подростка за рулем «Нивы» без «прав». Об этом пишет сайт ИД «
В Сараях полицейские остановили «ВАЗ-2121″. За рулем оказался пьяный 17-летний водитель. У подростка не оказалось права управления транспортным средством. Медосвидетельствование показало у него 0,550 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Молодого человека отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).
Подростка передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.