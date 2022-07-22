В Сараевском районе сгорел жилой дом

К моменту приезда пожарной службы огонь полностью охватил жилой дом. Хозяева дома не успели даже вынести документы.

В Сараевском районе сгорел жилой дом. Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

Пожар произошел днем в пятницу, 22 июля, в деревне Ниловка Муравлянского сельского поселения.

К моменту приезда пожарной службы огонь полностью охватил жилой дом. Хозяева дома не успели даже вынести документы.

«Мы с супругой собирали в саду смородину. Дыма никакого не замечали, а огонь увидела только тогда, когда он уже охватил террасу, а вскоре пламя перекинулось и на дом», — рассказал хозяин сгоревшего дома.

Причину возгорания и сумму ущерба установят специалисты.