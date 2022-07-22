В Рязани задержали 22-летнего иностранца-закладчика
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).
В Рязани задержали 22-летнего иностранца-закладчика. Об этом
Уроженца одной из стран Средней Азии полицейские задержали на улице Весенней. У мужчины нашли 100 свертков с героином общей массой 166 граммов.
Выяснилось, что молодой человек живет в Рыбном. Ранее он работал на стройке, а с недавнего времени стал наркозакладчиком. Он запирал из тайников оптовые партии героина и распространял из в розницу на территории Рязани.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).