В Рязани на улице Вокзальной временно закроют движение транспорта

Причина — капитальный ремонт тепловых сетей.

В Рязани на улице Вокзальной временно закроют движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Напротив железнодорожного вокзала «Рязань-1» около дома № 55-б по улице Вокзальной закроют движение по двум полосам в сторону площади Ленина с 10:00 пятницы, 22 июля, до 20:00 субботы, 23 июля. Движение по двум полосам в сторону Московского шоссе в районе дома № 28 закроют с 20:00 в субботу, 23 июля, до 24:00 понедельника, 25 июля.

Причина перекрытия — работы по капитальному ремонт тепловых сетей. На месте работ установят предупреждающие знаки.

В связи с ремонтом троллейбусы маршрута № 2 от остановки «До художника» будут ехать по Первомайскому проспекту до остановки «Рязань-2». В обратном направлении троллейбусы поедут по такому же маршруту.

Рязанцев попросили учитывать это информацию при планировании поездок.